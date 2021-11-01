Direktori Perusahaan
Zoomcar
Zoomcar Gaji

Gaji Zoomcar berkisar dari $15,888 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Bisnis di tingkat rendah hingga $117,734 untuk Manajer Produk di tingkat tinggi.

$160K

Manajer Produk
Median $118K
Insinyur Perangkat Lunak
Median $30.5K
Analis Bisnis
$15.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Ilmuwan Data
$105K
Desainer Grafis
$23.9K
Manajer Program
$17.1K
Manajer Proyek
$23.9K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Zoomcar adalah Manajer Produk dengan total kompensasi tahunan $117,734. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Zoomcar adalah $23,926.

