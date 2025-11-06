Kompensasi Manajer Rekayasa Perangkat Lunak in San Francisco Bay Area di Zoom berkisar dari $285K per year untuk ZP1 hingga $331K per year untuk ZP4. Paket kompensasi yearan median in San Francisco Bay Area total $325K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Zoom. Terakhir diperbarui: 11/6/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
ZP1
$285K
$185K
$85K
$15K
ZP2
$ --
$ --
$ --
$ --
ZP3
$314K
$229K
$75K
$10.7K
ZP4
$331K
$223K
$100K
$8.8K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Zoom, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)