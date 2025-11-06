Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in New York City Area di Zoom berkisar dari $145K per year untuk ZP1 hingga $230K per year untuk ZP3. Paket kompensasi yearan median in New York City Area total $202K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Zoom. Terakhir diperbarui: 11/6/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
ZP1
$145K
$114K
$26.5K
$4.1K
ZP2
$188K
$141K
$41.6K
$5K
ZP3
$230K
$167K
$54.8K
$8.1K
ZP4
$ --
$ --
$ --
$ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Zoom, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)
