Kompensasi Desainer Produk in San Francisco Bay Area di Zoom berkisar dari $130K per year untuk ZP1 hingga $279K per year untuk ZP5. Paket kompensasi yearan median in San Francisco Bay Area total $180K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Zoom. Terakhir diperbarui: 11/6/2025

Nama Level Total Pokok Saham (/yr) Bonus ZP1 $130K $116K $12K $2K ZP2 $ -- $ -- $ -- $ -- ZP3 $195K $175K $20K $0 ZP4 $236K $190K $37.5K $8K Lihat 2 Level Lainnya

Jadwal Vesting Utama 25 % THN 1 25 % THN 2 25 % THN 3 25 % THN 4 Jenis Saham RSU Di Zoom, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun: 25 % vesting pada 1st - THN ( 25.00 % tahunan )

25 % vesting pada 2nd - THN ( 6.25 % triwulanan )

25 % vesting pada 3rd - THN ( 6.25 % triwulanan )

25 % vesting pada 4th - THN ( 6.25 % triwulanan )

