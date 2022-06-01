Direktori Perusahaan
Zoetis
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Zoetis Gaji

Gaji Zoetis berkisar dari $92,460 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Bisnis di tingkat rendah hingga $223,934 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Zoetis. Terakhir diperbarui: 11/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ilmuwan Data
Median $162K
Insinyur Perangkat Lunak
Median $141K
Analis Bisnis
$92.5K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Manajer Ilmu Data
$136K
Operasi Pemasaran
$198K
Desainer Produk
$121K
Manajer Produk
$104K
Manajer Proyek
$121K
Penjualan
$101K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$224K
Manajer Program Teknis
$141K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Zoetis adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $223,934. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Zoetis adalah $135,675.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Zoetis

Perusahaan Terkait

  • Parexel
  • Vanguard
  • RSM US
  • John Hancock
  • League
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya