ZipRecruiter Gaji

Gaji ZipRecruiter berkisar dari $79,600 dalam kompensasi total per tahun untuk Sumber Daya Manusia di tingkat rendah hingga $422,417 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan ZipRecruiter. Terakhir diperbarui: 11/14/2025

Insinyur Perangkat Lunak
Software Engineer III $191K
Senior Software Engineer $228K
Staff Software Engineer $422K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Ilmuwan Data
Median $170K
Manajer Produk
Median $258K

Desainer Produk
Median $142K

Desainer UX

Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $294K
Akuntan
$91.3K
Analis Bisnis
$266K
Manajer Ilmu Data
$293K
Sumber Daya Manusia
$79.6K
Pemasaran
$259K
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di ZipRecruiter, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di ZipRecruiter adalah Insinyur Perangkat Lunak at the Staff Software Engineer level dengan total kompensasi tahunan $422,417. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di ZipRecruiter adalah $243,072.

