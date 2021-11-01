Direktori Perusahaan
Zipcar
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Zipcar Gaji

Gaji Zipcar berkisar dari $27,975 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Keamanan Siber di tingkat rendah hingga $253,980 untuk Kepala Staf di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Zipcar. Terakhir diperbarui: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Insinyur Perangkat Lunak
Median $41.9K
Manajer Produk
Median $175K
Operasi Bisnis
$65.2K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Kepala Staf
$254K
Analis Data
$143K
Ilmuwan Data
$131K
Desainer Produk
$185K
Analis Keamanan Siber
$28K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$235K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Zipcar adalah Kepala Staf at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $253,980. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Zipcar adalah $142,800.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Zipcar

Perusahaan Terkait

  • Splice
  • Postmates
  • Zocdoc
  • Collective Health
  • Avvo
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya