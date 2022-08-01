Direktori Perusahaan
Zip Gaji

Gaji Zip berkisar dari $63,700 dalam kompensasi total per tahun untuk Pengembangan Bisnis di tingkat rendah hingga $231,150 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Zip. Terakhir diperbarui: 11/14/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Insinyur Perangkat Lunak
Median $200K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Pengembangan Bisnis
$63.7K
Ilmuwan Data
$105K

Desainer Produk
$148K
Perekrut
$124K
Penjualan
$99.5K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$231K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Zip, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Zip adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $231,150. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Zip adalah $124,176.

Sumber Lainnya