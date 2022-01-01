Direktori Perusahaan
Zip Co
Zip Co Gaji

Gaji Zip Co berkisar dari $23,460 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Keuangan di tingkat rendah hingga $247,755 untuk Ilmuwan Data di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Zip Co. Terakhir diperbarui: 11/14/2025

Insinyur Perangkat Lunak
Median $90.3K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Manajer Produk
Median $79.1K
Analis Bisnis
$150K

Analis Data
$43.2K
Ilmuwan Data
$248K
Analis Keuangan
$23.5K
Desainer Produk
$164K
Perekrut
$194K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$133K
Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Zip Co adalah Ilmuwan Data at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $247,755. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Zip Co adalah $132,760.

