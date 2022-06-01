Direktori Perusahaan
Zions Bancorporation
Zions Bancorporation Gaji

Gaji Zions Bancorporation berkisar dari $35,323 dalam kompensasi total per tahun untuk Layanan Pelanggan di tingkat rendah hingga $236,175 untuk Manajer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Zions Bancorporation. Terakhir diperbarui: 11/14/2025

Insinyur Perangkat Lunak
Median $100K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Ilmuwan Data
Median $118K
Teknolog Informasi (TI)
Median $108K

Analis Bisnis
Median $80K
Operasi Bisnis
$68.3K
Manajer Operasi Bisnis
$80.4K
Layanan Pelanggan
$35.3K
Bankir Investasi
$70.4K
Manajer Produk
$236K
Manajer Program
$156K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Zions Bancorporation adalah Manajer Produk at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $236,175. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Zions Bancorporation adalah $90,200.

