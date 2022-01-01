Zimmer Biomet Gaji

Direktori Perusahaan
Gaji Zimmer Biomet berkisar dari $50,736 dalam kompensasi total per tahun untuk Manajer Program Teknis di tingkat rendah hingga $197,985 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Zimmer Biomet. Terakhir diperbarui: 11/14/2025

Insinyur Mesin
Median $100K

Insinyur Kualitas

Penjualan
Median $85K
Insinyur Biomedis
$124K

Analis Bisnis
Median $105K
Ilmuwan Data
$78.4K
Desainer Produk
$66.1K
Manajer Desain Produk
$177K
Insinyur Perangkat Lunak
$198K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$102K
Manajer Program Teknis
$50.7K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Zimmer Biomet adalah Insinyur Perangkat Lunak at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $197,985. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Zimmer Biomet adalah $101,000.

