Zillow Gaji

Gaji Zillow berkisar dari $69,000 dalam kompensasi total per tahun untuk Akuntan di tingkat rendah hingga $493,852 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Zillow. Terakhir diperbarui: 11/14/2025

Insinyur Perangkat Lunak
P2 $157K
P3 $239K
P4 $296K
P5 $347K
P6 $494K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Perangkat Lunak Quality Assurance (QA)

Ilmuwan Data
P2 $133K
P3 $185K
P4 $247K
P5 $331K
Manajer Produk
P2 $102K
P3 $175K
P4 $254K
P5 $334K
P6 $311K

Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
M3 $295K
M4 $343K
M5 $434K
Desainer Produk
P2 $110K
P3 $177K
P4 $230K

Desainer UX

Manajer Program Teknis
P4 $268K
P5 $261K
Analis Bisnis
P3 $102K
P4 $175K
P5 $209K

Analis Intelijen Bisnis

Pemasaran
P3 $122K
P4 $200K
Manajer Program
Median $145K
Penjualan
P3 $133K
P4 $165K
Analis Keuangan
Median $120K
Manajer Operasi Bisnis
Median $160K
Teknolog Informasi (TI)
Median $147K
Perekrut
Median $160K
Peneliti UX
Median $155K
Analis Data
Median $118K
Manajer Ilmu Data
Median $320K
Hukum
Median $160K
Akuntan
Median $69K

Akuntan Teknis

Asisten Administratif
$103K
Operasi Bisnis
$113K
Pengembangan Bisnis
$132K
Layanan Pelanggan
$83.3K
Sumber Daya Manusia
$210K
Operasi Pemasaran
$192K
Manajer Proyek
$140K
Operasi Pendapatan
$121K
Analis Keamanan Siber
$307K
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Zillow, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Zillow, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Zillow, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (25.00% tahunan)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Zillow adalah Insinyur Perangkat Lunak at the P6 level dengan total kompensasi tahunan $493,852. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Zillow adalah $174,938.

Sumber Lainnya