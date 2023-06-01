Direktori Perusahaan
Zilliz
Zilliz Gaji

Gaji Zilliz berkisar dari $120,000 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $423,870 untuk Sumber Daya Manusia di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Zilliz. Terakhir diperbarui: 11/14/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Insinyur Perangkat Lunak
Median $120K
Sumber Daya Manusia
$424K
Perekrut
$208K

Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Zilliz adalah Sumber Daya Manusia at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $423,870. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Zilliz adalah $207,955.

