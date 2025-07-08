ZestMoney Gaji

Gaji ZestMoney berkisar dari $25,280 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $114,270 untuk Kapitalis Ventura di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan ZestMoney . Terakhir diperbarui: 10/18/2025