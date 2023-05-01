ZenBusiness Gaji

Gaji ZenBusiness berkisar dari $105,470 dalam kompensasi total per tahun untuk Pemasaran di tingkat rendah hingga $175,000 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan ZenBusiness . Terakhir diperbarui: 9/2/2025