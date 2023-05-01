Direktori Perusahaan
ZenBusiness
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

ZenBusiness Gaji

Gaji ZenBusiness berkisar dari $105,470 dalam kompensasi total per tahun untuk Pemasaran di tingkat rendah hingga $175,000 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan ZenBusiness. Terakhir diperbarui: 9/2/2025

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Insinyur Perangkat Lunak
Median $175K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Analis Data
$131K
Pemasaran
$105K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Manajer Produk
$154K
Manajer Program
$159K
Manajer Proyek
$150K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di ZenBusiness adalah Insinyur Perangkat Lunak dengan total kompensasi tahunan $175,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di ZenBusiness adalah $152,236.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk ZenBusiness

Perusahaan Terkait

  • Netflix
  • Facebook
  • Databricks
  • PayPal
  • SoFi
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya