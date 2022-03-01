Direktori Perusahaan
Z Holdings
Z Holdings Gaji

Gaji Z Holdings berkisar dari $43,619 dalam kompensasi total per tahun untuk Desainer Produk di tingkat rendah hingga $74,625 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Z Holdings. Terakhir diperbarui: 11/27/2025

Desainer Produk
$43.6K
Insinyur Perangkat Lunak
$74.6K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Z Holdings adalah Insinyur Perangkat Lunak at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $74,625. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Z Holdings adalah $59,122.

