Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in United States di Yext berkisar dari $148K per year untuk T2 hingga $263K per year untuk T5. Paket kompensasi yearan median in United States total $152K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Yext. Terakhir diperbarui: 12/3/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
T2
$148K
$118K
$27.8K
$2K
T3
$160K
$137K
$23K
$147
T4
$192K
$171K
$20.3K
$750
T5
$263K
$200K
$61.6K
$1K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Yext, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)
