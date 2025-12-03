Direktori Perusahaan
Rata-rata kompensasi total Desainer Produk in United States di Yext berkisar dari $86.1K hingga $123K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Yext. Terakhir diperbarui: 12/3/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$98.7K - $116K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$86.1K$98.7K$116K$123K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Yext, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Desainer Produk di Yext in United States mencapai total kompensasi tahunan $122,850. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Yext untuk posisi Desainer Produk in United States adalah $86,100.

