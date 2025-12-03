Direktori Perusahaan
Yellow Card App
Yellow Card App Insinyur Perangkat Lunak Gaji

Rata-rata kompensasi total Insinyur Perangkat Lunak in South Africa di Yellow Card App berkisar dari ZAR 466K hingga ZAR 662K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Yellow Card App. Terakhir diperbarui: 12/3/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$30.2K - $34.4K
South Africa
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$26.7K$30.2K$34.4K$37.9K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Apa saja tingkat karir di Yellow Card App?

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di Yellow Card App in South Africa mencapai total kompensasi tahunan ZAR 662,461. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Yellow Card App untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in South Africa adalah ZAR 465,968.

Sumber Lainnya

