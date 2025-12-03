Direktori Perusahaan
Rata-rata kompensasi total Layanan Pelanggan in Nigeria di Yellow Card App berkisar dari NGN 7.58M hingga NGN 11M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Yellow Card App. Terakhir diperbarui: 12/3/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$5.7K - $6.6K
Nigeria
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$5K$5.7K$6.6K$7.3K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Apa saja tingkat karir di Yellow Card App?

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Layanan Pelanggan di Yellow Card App in Nigeria mencapai total kompensasi tahunan NGN 10,995,411. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Yellow Card App untuk posisi Layanan Pelanggan in Nigeria adalah NGN 7,576,669.

