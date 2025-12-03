Direktori Perusahaan
Yassir
Yassir Analis Bisnis Gaji

Rata-rata kompensasi total Analis Bisnis in Egypt di Yassir berkisar dari EGP 43.3K hingga EGP 62.9K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Yassir. Terakhir diperbarui: 12/3/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$1K - $1.2K
Egypt
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$892.1$1K$1.2K$1.3K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Apa saja tingkat karir di Yassir?

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Analis Bisnis di Yassir in Egypt mencapai total kompensasi tahunan EGP 62,896. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Yassir untuk posisi Analis Bisnis in Egypt adalah EGP 43,340.

Sumber Lainnya

