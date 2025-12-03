Direktori Perusahaan
Yara International
Yara International Desainer Grafis Gaji

Rata-rata kompensasi total Desainer Grafis in Singapore di Yara International berkisar dari SGD 70.6K hingga SGD 98.7K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Yara International. Terakhir diperbarui: 12/3/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$59.3K - $71.8K
Singapore
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$54.7K$59.3K$71.8K$76.4K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Apa saja tingkat karir di Yara International?

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Desainer Grafis di Yara International in Singapore mencapai total kompensasi tahunan SGD 98,704. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Yara International untuk posisi Desainer Grafis in Singapore adalah SGD 70,624.

Sumber Lainnya

