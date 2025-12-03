Direktori Perusahaan
Yalo
Yalo Manajer Desain Produk Gaji

Rata-rata kompensasi total Manajer Desain Produk in Colombia di Yalo berkisar dari COP 211.13M hingga COP 295.07M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Yalo. Terakhir diperbarui: 12/3/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$57.6K - $69.8K
Colombia
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$53.1K$57.6K$69.8K$74.2K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Apa saja tingkat karir di Yalo?

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Desain Produk di Yalo in Colombia mencapai total kompensasi tahunan COP 295,067,845. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Yalo untuk posisi Manajer Desain Produk in Colombia adalah COP 211,126,131.

Sumber Lainnya

