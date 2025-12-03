Direktori Perusahaan
Yalo
Yalo Penulis Naskah Gaji

Rata-rata kompensasi total Penulis Naskah in Brazil di Yalo berkisar dari R$73K hingga R$106K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Yalo. Terakhir diperbarui: 12/3/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$15.3K - $17.4K
Brazil
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$13.3K$15.3K$17.4K$19.4K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Apa saja tingkat karir di Yalo?

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Penulis Naskah di Yalo in Brazil mencapai total kompensasi tahunan R$106,337. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Yalo untuk posisi Penulis Naskah in Brazil adalah R$72,994.

