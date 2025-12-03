Direktori Perusahaan
XYZ Robotics
XYZ Robotics Arsitek Solusi Gaji

Rata-rata kompensasi total Arsitek Solusi in United States di XYZ Robotics berkisar dari $146K hingga $212K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total XYZ Robotics. Terakhir diperbarui: 12/3/2025

$167K - $191K
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di XYZ Robotics, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



Jabatan yang Disertakan

Arsitek Data

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Arsitek Solusi di XYZ Robotics in United States mencapai total kompensasi tahunan $212,400. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di XYZ Robotics untuk posisi Arsitek Solusi in United States adalah $145,800.

Sumber Lainnya

