Paket kompensasi Ilmuwan Data median in United States di XPO Logistics total $142K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total XPO Logistics. Terakhir diperbarui: 10/30/2025

Paket Median
company icon
XPO Logistics
Analyst
Ann Arbor, MI
Total per tahun
$142K
Level
L4
Gaji Pokok
$123K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$19K
Lama di perusahaan
4 Tahun
Pengalaman kerja
12 Tahun
Apa saja tingkat karir di XPO Logistics?
Pengajuan Gaji Terbaru
FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Ilmuwan Data di XPO Logistics in United States mencapai total kompensasi tahunan $163,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di XPO Logistics untuk posisi Ilmuwan Data in United States adalah $142,000.

