Direktori Perusahaan
Xperi
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Insinyur Perangkat Lunak

  • Semua Gaji Insinyur Perangkat Lunak

Xperi Insinyur Perangkat Lunak Gaji

Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak median in India di Xperi total ₹4.31M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Xperi. Terakhir diperbarui: 10/29/2025

Paket Median
company icon
Xperi
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total per tahun
₹4.31M
Level
L3
Gaji Pokok
₹4.05M
Stock (/yr)
₹253K
Bonus
₹0
Lama di perusahaan
3 Tahun
Pengalaman kerja
12 Tahun
Apa saja tingkat karir di Xperi?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspor DataLihat Lowongan Kerja
Gaji Magang

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Xperi, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (25.00% tahunan)



Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Insinyur Perangkat Lunak penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di Xperi in India mencapai total kompensasi tahunan ₹6,126,445. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Xperi untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in India adalah ₹4,448,729.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Xperi

Perusahaan Terkait

  • Republic Services
  • Cerner
  • Sprint
  • Best Buy
  • Citizens
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya