XPENG Motors 小鹏汽车
XPENG Motors 小鹏汽车 Insinyur Perangkat Lunak Gaji

Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak median in United States di XPENG Motors 小鹏汽车 total $300K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total XPENG Motors 小鹏汽车. Terakhir diperbarui: 10/30/2025

Paket Median
XPENG Motors 小鹏汽车
Software Engineer
Los Angeles - Orange County
Total per tahun
$300K
Level
L5
Gaji Pokok
$200K
Stock (/yr)
$100K
Bonus
$0
Lama di perusahaan
2-4 Tahun
Pengalaman kerja
5-10 Tahun
Apa saja tingkat karir di XPENG Motors 小鹏汽车?
Pengajuan Gaji Terbaru
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di XPENG Motors 小鹏汽车, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di XPENG Motors 小鹏汽车 in United States mencapai total kompensasi tahunan $430,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di XPENG Motors 小鹏汽车 untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in United States adalah $280,000.

Sumber Lainnya