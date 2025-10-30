Direktori Perusahaan
XPENG Motors 小鹏汽车
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Penjualan

  • Semua Gaji Penjualan

XPENG Motors 小鹏汽车 Penjualan Gaji

Rata-rata kompensasi total Penjualan in Netherlands di XPENG Motors 小鹏汽车 berkisar dari €43.3K hingga €60.3K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total XPENG Motors 小鹏汽车. Terakhir diperbarui: 10/30/2025

Rata-rata Kompensasi Total

€46.4K - €54.6K
Netherlands
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
€43.3K€46.4K€54.6K€60.3K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Kami hanya perlu 2 lagi Penjualan data gajis di XPENG Motors 小鹏汽车 untuk membuka!

Ajak teman dan komunitas Anda untuk menambahkan gaji secara anonim dalam waktu kurang dari 60 detik. Semakin banyak data berarti wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti Anda dan komunitas kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Kontribusi Gaji Anda

Block logo
+€50.6K
Robinhood logo
+€77.6K
Stripe logo
+€17.4K
Datadog logo
+€30.5K
Verily logo
+€19.2K
Don't get lowballed

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di XPENG Motors 小鹏汽车, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)



Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Penjualan penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Penjualan di XPENG Motors 小鹏汽车 in Netherlands mencapai total kompensasi tahunan €60,264. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di XPENG Motors 小鹏汽车 untuk posisi Penjualan in Netherlands adalah €43,266.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk XPENG Motors 小鹏汽车

Perusahaan Terkait

  • NIO
  • Baidu
  • Tesla
  • Tencent
  • Chewy
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya