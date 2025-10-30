Direktori Perusahaan
XPENG Motors 小鹏汽车
XPENG Motors 小鹏汽车 Insinyur Perangkat Keras Gaji

Rata-rata kompensasi total Insinyur Perangkat Keras in China di XPENG Motors 小鹏汽车 berkisar dari CN¥245K hingga CN¥348K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total XPENG Motors 小鹏汽车. Terakhir diperbarui: 10/30/2025

Rata-rata Kompensasi Total

CN¥279K - CN¥330K
China
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
CN¥245KCN¥279KCN¥330KCN¥348K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di XPENG Motors 小鹏汽车, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Keras di XPENG Motors 小鹏汽车 in China mencapai total kompensasi tahunan CN¥348,473. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di XPENG Motors 小鹏汽车 untuk posisi Insinyur Perangkat Keras in China adalah CN¥245,446.

