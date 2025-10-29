Direktori Perusahaan
XP
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Manajer Rekayasa Perangkat Lunak

  • Semua Gaji Manajer Rekayasa Perangkat Lunak

XP Manajer Rekayasa Perangkat Lunak Gaji

Paket kompensasi Manajer Rekayasa Perangkat Lunak median in Brazil di XP total R$591K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total XP. Terakhir diperbarui: 10/29/2025

Paket Median
company icon
XP
Software Engineering Manager
Sao Paulo, SP, Brazil
Total per tahun
R$591K
Level
L5
Gaji Pokok
R$201K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$391K
Lama di perusahaan
2-4 Tahun
Pengalaman kerja
11+ Tahun
Apa saja tingkat karir di XP?
Block logo
+R$319K
Robinhood logo
+R$489K
Stripe logo
+R$110K
Datadog logo
+R$192K
Verily logo
+R$121K
Don't get lowballed
Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspor DataLihat Lowongan Kerja

Berkontribusi

Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Manajer Rekayasa Perangkat Lunak penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di XP in Brazil mencapai total kompensasi tahunan R$1,055,554. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di XP untuk posisi Manajer Rekayasa Perangkat Lunak in Brazil adalah R$533,892.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk XP

Perusahaan Terkait

  • Microsoft
  • Uber
  • Stripe
  • Square
  • SoFi
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya