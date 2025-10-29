Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in United States di Xilinx berkisar dari $153K per year untuk E3 hingga $362K per year untuk E8. Paket kompensasi yearan median in United States total $280K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Xilinx. Terakhir diperbarui: 10/29/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
E3
$153K
$110K
$32.5K
$10K
E4
$155K
$128K
$16.7K
$10.3K
E5
$170K
$132K
$23.6K
$13.9K
E6
$224K
$158K
$48.8K
$17.3K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Xilinx, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 3rd-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 4th-THN (25.00% tahunan)