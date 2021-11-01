Direktori Perusahaan
Xiaomi
Xiaomi Gaji

Gaji Xiaomi berkisar dari $19,587 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Keamanan Siber di tingkat rendah hingga $522,375 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Xiaomi. Terakhir diperbarui: 9/11/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $43.6K
Akuntan
$49.8K
Manajer Operasi Bisnis
$124K

Pengembangan Bisnis
$106K
Layanan Pelanggan
$24.1K
Insinyur Perangkat Keras
$56.5K
Pemasaran
$197K
Manajer Produk
$69.8K
Manajer Proyek
$45.3K
Penjualan
$51.3K
Analis Keamanan Siber
$19.6K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$522K
Arsitek Solusi
$236K
Manajer Program Teknis
$47.1K
FAQ

Najbolje plaćena pozicija u Xiaomi je Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $522,375. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Xiaomi je $53,899.

