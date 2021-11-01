Xiaomi Gaji

Gaji Xiaomi berkisar dari $19,587 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Keamanan Siber di tingkat rendah hingga $522,375 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Xiaomi . Terakhir diperbarui: 9/11/2025