Xero Insinyur Perangkat Lunak Gaji

Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in New Zealand di Xero berkisar dari NZ$88.2K per year untuk Associate Software Engineer hingga NZ$186K per year untuk Lead Software Engineer. Paket kompensasi yearan median in New Zealand total NZ$141K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Xero. Terakhir diperbarui: 10/29/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Associate Software Engineer
(Entry Level)
NZ$88.2K
NZ$84K
NZ$4.2K
NZ$0
Software Engineer
NZ$134K
NZ$120K
NZ$13.4K
NZ$0
Senior Software Engineer
NZ$154K
NZ$139K
NZ$13.8K
NZ$378.7
Lead Software Engineer
NZ$186K
NZ$166K
NZ$15.3K
NZ$4.3K
Pengajuan Gaji Terbaru
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Xero, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di Xero in New Zealand mencapai total kompensasi tahunan NZ$185,778. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Xero untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in New Zealand adalah NZ$141,173.

Sumber Lainnya