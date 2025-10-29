Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in New Zealand di Xero berkisar dari NZ$88.2K per year untuk Associate Software Engineer hingga NZ$186K per year untuk Lead Software Engineer. Paket kompensasi yearan median in New Zealand total NZ$141K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Xero. Terakhir diperbarui: 10/29/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Associate Software Engineer
NZ$88.2K
NZ$84K
NZ$4.2K
NZ$0
Software Engineer
NZ$134K
NZ$120K
NZ$13.4K
NZ$0
Senior Software Engineer
NZ$154K
NZ$139K
NZ$13.8K
NZ$378.7
Lead Software Engineer
NZ$186K
NZ$166K
NZ$15.3K
NZ$4.3K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Xero, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)
