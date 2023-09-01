Xe.com Gaji

Gaji Xe.com berkisar dari $54,170 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Bisnis di tingkat rendah hingga $58,133 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Xe.com . Terakhir diperbarui: 11/29/2025