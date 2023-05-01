Wrk Gaji

Gaji Wrk berkisar dari $69,589 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Bisnis di tingkat rendah hingga $109,065 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Wrk . Terakhir diperbarui: 9/2/2025