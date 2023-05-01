Direktori Perusahaan
Wrk
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Wrk Gaji

Gaji Wrk berkisar dari $69,589 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Bisnis di tingkat rendah hingga $109,065 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Wrk. Terakhir diperbarui: 9/2/2025

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Analis Bisnis
$69.6K
Desainer Produk
$101K
Penjualan
$88.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Insinyur Perangkat Lunak
$73.3K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$109K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Wrk adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $109,065. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Wrk adalah $88,150.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Wrk

Perusahaan Terkait

  • Stripe
  • Roblox
  • Apple
  • SoFi
  • Microsoft
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya