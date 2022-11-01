Wrapbook Gaji

Gaji Wrapbook berkisar dari $106,788 dalam kompensasi total per tahun untuk Penjualan di tingkat rendah hingga $234,600 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Wrapbook . Terakhir diperbarui: 9/2/2025