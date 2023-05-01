Wpromote Gaji

Gaji Wpromote berkisar dari $73,000 dalam kompensasi total per tahun untuk Pemasaran di tingkat rendah hingga $112,933 untuk Ilmuwan Data di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Wpromote . Terakhir diperbarui: 9/2/2025