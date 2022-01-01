Direktori Perusahaan
WP Engine
WP Engine Gaji

Gaji WP Engine berkisar dari $41,790 dalam kompensasi total per tahun untuk Teknolog Informasi (TI) di tingkat rendah hingga $230,145 untuk Manajer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan WP Engine. Terakhir diperbarui: 9/2/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $144K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $179K
Analis Bisnis
$84.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Sumber Daya Manusia
$189K
Teknolog Informasi (TI)
$41.8K
Desainer Produk
$100K
Manajer Produk
$230K
Perekrut
$121K
Penjualan
$61.2K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di WP Engine adalah Manajer Produk at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $230,145. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di WP Engine adalah $120,600.

