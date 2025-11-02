Direktori Perusahaan
Workday
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Operasi Pendapatan

  • Semua Gaji Operasi Pendapatan

Workday Operasi Pendapatan Gaji

Rata-rata kompensasi total Operasi Pendapatan di Workday berkisar dari $169K hingga $235K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Workday. Terakhir diperbarui: 11/2/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$181K - $213K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$169K$181K$213K$235K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Kami hanya perlu 3 lagi Operasi Pendapatan data gajis di Workday untuk membuka!

Ajak teman dan komunitas Anda untuk menambahkan gaji secara anonim dalam waktu kurang dari 60 detik. Semakin banyak data berarti wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti Anda dan komunitas kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Kontribusi Gaji Anda

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Workday, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)



Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Operasi Pendapatan penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Operasi Pendapatan di Workday mencapai total kompensasi tahunan $235,316. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Workday untuk posisi Operasi Pendapatan adalah $168,945.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Workday

Perusahaan Terkait

  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Palantir
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya