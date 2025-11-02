Direktori Perusahaan
Workday
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Manajer Desain Produk

  • Semua Gaji Manajer Desain Produk

Workday Manajer Desain Produk Gaji

Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Workday. Terakhir diperbarui: 11/2/2025

Rata-rata Kompensasi Total

DKK 1.37M - DKK 1.6M
Denmark
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
DKK 1.21MDKK 1.37MDKK 1.6MDKK 1.76M
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Kami hanya perlu 1 lagi Manajer Desain Produk data gaji di Workday untuk membuka!

Ajak teman dan komunitas Anda untuk menambahkan gaji secara anonim dalam waktu kurang dari 60 detik. Semakin banyak data berarti wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti Anda dan komunitas kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Kontribusi Gaji Anda

Block logo
+DKK 379K
Robinhood logo
+DKK 582K
Stripe logo
+DKK 131K
Datadog logo
+DKK 229K
Verily logo
+DKK 144K
Don't get lowballed

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Workday, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)



Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Manajer Desain Produk penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Desain Produk di Workday in Denmark mencapai total kompensasi tahunan DKK 1,758,552. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Workday untuk posisi Manajer Desain Produk in Denmark adalah DKK 1,211,775.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Workday

Perusahaan Terkait

  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Palantir
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya