Kompensasi Ilmuwan Data in United States di Workday berkisar dari $130K per year untuk P2 hingga $284K per year untuk P4. Paket kompensasi yearan median in United States total $295K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Workday. Terakhir diperbarui: 11/2/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$130K
$111K
$19K
$0
P3
$207K
$136K
$58K
$13.3K
P4
$284K
$187K
$83.5K
$12.6K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Workday, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)