Direktori Perusahaan
Workday
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Insinyur Kontrol

  • Semua Gaji Insinyur Kontrol

Workday Insinyur Kontrol Gaji

Rata-rata kompensasi total Insinyur Kontrol in Ireland di Workday berkisar dari €121K hingga €173K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Workday. Terakhir diperbarui: 11/2/2025

Rata-rata Kompensasi Total

€139K - €163K
Ireland
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
€121K€139K€163K€173K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Kami hanya perlu 3 lagi Insinyur Kontrol data gajis di Workday untuk membuka!

Ajak teman dan komunitas Anda untuk menambahkan gaji secara anonim dalam waktu kurang dari 60 detik. Semakin banyak data berarti wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti Anda dan komunitas kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Kontribusi Gaji Anda

Block logo
+€50.6K
Robinhood logo
+€77.7K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
Don't get lowballed

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Workday, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)



Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Insinyur Kontrol penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Kontrol di Workday in Ireland mencapai total kompensasi tahunan €173,095. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Workday untuk posisi Insinyur Kontrol in Ireland adalah €121,314.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Workday

Perusahaan Terkait

  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Palantir
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya