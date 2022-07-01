Direktori Perusahaan
Wisk
Wisk Gaji

Gaji Wisk berkisar dari $100,500 dalam kompensasi total per tahun untuk Desainer Produk di tingkat rendah hingga $232,155 untuk Insinyur Perangkat Keras di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Wisk. Terakhir diperbarui: 9/11/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $176K
Insinyur Dirgantara
$153K
Insinyur Perangkat Keras
$232K

Sumber Daya Manusia
$133K
Insinyur Mesin
$216K
Desainer Produk
$101K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Wisk adalah Insinyur Perangkat Keras at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $232,155. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Wisk adalah $164,130.

