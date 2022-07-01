Direktori Perusahaan
Wildlife Studios
Wildlife Studios Gaji

Gaji Wildlife Studios berkisar dari $19,813 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $767,820 untuk Manajer Desain Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Wildlife Studios. Terakhir diperbarui: 10/17/2025

Insinyur Perangkat Lunak
Median $19.8K

Insinyur Perangkat Lunak Video Game

Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $108K
Analis Bisnis
$43.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Analis Data
$39.5K
Ilmuwan Data
$177K
Desainer Produk
$23.2K
Manajer Desain Produk
$768K
Manajer Produk
$26.1K
Manajer Program
$105K
Manajer Proyek
$130K
Perekrut
$22.3K
Arsitek Solusi
$23.1K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Wildlife Studios adalah Manajer Desain Produk at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $767,820. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Wildlife Studios adalah $41,538.

Sumber Lainnya