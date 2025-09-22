Direktori Perusahaan
WEX
WEX Insinyur Perangkat Lunak Gaji

Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Brazil di WEX berkisar dari R$118K per year untuk Software Engineer II hingga R$168K per year untuk Software Engineer III. Paket kompensasi yearan median in Brazil total R$153K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total WEX. Terakhir diperbarui: 9/22/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Software Engineer I
(Entry Level)
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer II
R$118K
R$102K
R$11.8K
R$4.9K
Software Engineer III
R$168K
R$155K
R$0
R$13.4K
Software Engineer IV
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Lihat 3 Level Lainnya
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Gaji Magang

Apa saja tingkat karir di WEX?

Jabatan yang Disertakan

Insinyur Perangkat Lunak Backend

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di WEX in Brazil mencapai total kompensasi tahunan R$198,930. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di WEX untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in Brazil adalah R$154,969.

