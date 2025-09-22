Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Brazil di WEX berkisar dari R$118K per year untuk Software Engineer II hingga R$168K per year untuk Software Engineer III. Paket kompensasi yearan median in Brazil total R$153K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total WEX. Terakhir diperbarui: 9/22/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Software Engineer I
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer II
R$118K
R$102K
R$11.8K
R$4.9K
Software Engineer III
R$168K
R$155K
R$0
R$13.4K
Software Engineer IV
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
