Western Union Arsitek Solusi Gaji di Pune Metropolitan Region

Paket kompensasi Arsitek Solusi median in Pune Metropolitan Region di Western Union total ₹4.2M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Western Union. Terakhir diperbarui: 11/6/2025

Paket Median
company icon
Western Union
Solution Architect
Pune, MH, India
Total per tahun
₹4.2M
Level
Solution Architect
Gaji Pokok
₹4.2M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Lama di perusahaan
2 Tahun
Pengalaman kerja
15 Tahun
Apa saja tingkat karir di Western Union?
FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Arsitek Solusi di Western Union in Pune Metropolitan Region mencapai total kompensasi tahunan ₹4,919,407. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Western Union untuk posisi Arsitek Solusi in Pune Metropolitan Region adalah ₹4,442,591.

