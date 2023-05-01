WEKA Gaji

Gaji WEKA berkisar dari $145,884 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $323,375 untuk Pengembangan Bisnis di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan WEKA . Terakhir diperbarui: 9/20/2025