Waze Insinyur Perangkat Lunak Gaji di Warsaw Metropolitan Area

Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak median in Warsaw Metropolitan Area di Waze total PLN 55.2K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Waze. Terakhir diperbarui: 9/30/2025

Paket Median
company icon
Waze
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Total per tahun
PLN 55.2K
Level
hidden
Gaji Pokok
PLN 55.2K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
Lama di perusahaan
5-10 Tahun
Pengalaman kerja
5-10 Tahun
Apa saja tingkat karir di Waze?

PLN 160K

Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Gaji Magang

Berkontribusi

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di Waze in Warsaw Metropolitan Area mencapai total kompensasi tahunan PLN 96,234. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Waze untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in Warsaw Metropolitan Area adalah PLN 55,200.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Waze

