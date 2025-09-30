Direktori Perusahaan
Waymo
Waymo Manajer Program Teknis Gaji di San Francisco Bay Area

Kompensasi Manajer Program Teknis in San Francisco Bay Area di Waymo berkisar dari $254K per year untuk L4 hingga $443K per year untuk L6. Paket kompensasi yearan median in San Francisco Bay Area total $495K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Waymo. Terakhir diperbarui: 9/30/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$254K
$179K
$46.3K
$28.4K
L5
$347K
$198K
$110K
$39.2K
L6
$443K
$252K
$142K
$50K
$160K

Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
WMU

Di Waymo, WMUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

WMUs are Waymo's version of RSUs



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Program Teknis di Waymo in San Francisco Bay Area mencapai total kompensasi tahunan $515,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Waymo untuk posisi Manajer Program Teknis in San Francisco Bay Area adalah $313,000.

Sumber Lainnya